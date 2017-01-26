Волейболистки казанского "Динамо" победили "Оломоуц" и вышли в 1/8 финала Кубка EKB

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Волейболистки казанского "Динамо" одержали победу над чешским "Оломоуцом" во втором матче 1/16 финала Кубка EKB.
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 3-0. Первая встреча также закончилась победой казанского клуба - 3-0.
В 1/8 финала "Динамо" сыграет с турецким "Галатасараем".