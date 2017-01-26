Marca: команда "Формулы-1" "Феррари" назовет новый болид в честь погибшего гонщика Бьянки

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" назовет новый болид на сезон-2017 в честь погибшего гонщика Жюля Бьянки. Об этом пишет испанское издание Marca.
По информации издания, один из спонсоров "Феррари" - банк "Сантандер", на своей странице в Twitter заявил, что новый болид получит название SF17-JB, где SF означает "Scuderia Ferrari", а JB - инициалы гонщика. По информации издания, цифра 17 будет иметь двойное значение: с одной стороны - год проведения сезона, с другой - номер, под которым Бьянки выступал в "Формуле-1" и который затем был выведен из обращения. Бьянки был участником молодежной программы "Феррари" и считался одним из возможных пилотов команды.
Француз скончался в июле 2015 года на 26-м году жизни в больнице спустя девять месяцев после того, как попал в аварию на Гран-при Японии. Тогда на трассу выехала машина безопасности из-за схода с трассы немца Адриана Сутиля из команды "Заубер", а в этом же месте с трассы вылетел Бьянки и врезался в трактор, который эвакуировал болид немца. В бессознательном состоянии француз был доставлен в больницу и прооперирован, после чего впал в кому.