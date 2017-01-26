Футболист чешской "Виктории" Дюриш перешел в российский "Оренбург"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Нападающий чешского футбольного клуба "Виктория Пльзень" Михал Дюриш продолжит карьеру в российском "Оренбурге". Об этом сообщается на сайте чешской команды.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по словам директора "Виктории", предложение "Оренбурга" было заманчивым.

"Я провел замечательные годы в "Виктории", которые никогда не забуду, всем говорю спасибо. Теперь меня ждет новая история", - сказал 28-летний форвард.

Дюриш выступал за "Викторию" с 2010 года, провел 211 матчей и забил 51 мяч. В составе сборной Словакии Дюриш сыграл 27 матчей и забил четыре гола.