Футболист чешской "Виктории" Дюриш перешел в российский "Оренбург"

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Нападающий чешского футбольного клуба "Виктория Пльзень" Михал Дюриш продолжит карьеру в российском "Оренбурге". Об этом сообщается на сайте чешской команды.
Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по словам директора "Виктории", предложение "Оренбурга" было заманчивым.
"Я провел замечательные годы в "Виктории", которые никогда не забуду, всем говорю спасибо. Теперь меня ждет новая история", - сказал 28-летний форвард.
Дюриш выступал за "Викторию" с 2010 года, провел 211 матчей и забил 51 мяч. В составе сборной Словакии Дюриш сыграл 27 матчей и забил четыре гола.