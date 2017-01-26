Две шайбы Эллисона помогли минскому "Динамо" обыграть "Югру" в матче КХЛ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минское "Динамо" одержало победу над ханты-мансийской "Югрой" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэтт Эллисон (3-я и 47-я минуты), Роман Граборенко (49) и Кирилл Готовец (55). У проигравших отличился Никита Двуреченский (29).

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает шестое место, набрав в 51 матче 87 очков, "Югра" на Востоке с 59 очками после 53 игр идет 14-й.

"Динамо" в следующем матче 28 января примет астанинский "Барыс", "Югра" в тот же день на выезде сыграет с финским "Йокеритом".

В другом матче игрового дня екатеринбургский "Автомобилист" победил "Йокерит" - 6:2.