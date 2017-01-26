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Белорусский тяжелоатлет Чадович отстранен на четыре года за попытку подмены допинг-пробы

Спорт
26 января, 22:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Спортсмен пытался подменить пробы во время внесоревновательной проверки перед отлетом на ОИ-2016
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Станислав Чадович

Станислав Чадович

© EPA/IGOR KOVALENKO

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Белорусский тяжелоатлет Станислав Чадович по решению Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицирован на четыре года за попытку подмены допинг-пробы. Об этом сообщает агентство AP.

Отмечается, что спортсмен пытался подменить пробы во время внесоревновательной проверки перед отлетом на Олимпийские игры 2016 года. Срок дисквалификации Чадовича отсчитывается с 29 июля прошлого года.

Чадович является серебряным призером чемпионаты Европы - 2014. Он был включен в состав олимпийской сборной Белоруссии, но в последний момент был заменен на другого тяжелоатлета.

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