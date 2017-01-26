Белорусский тяжелоатлет Чадович отстранен на четыре года за попытку подмены допинг-пробы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Белорусский тяжелоатлет Станислав Чадович по решению Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицирован на четыре года за попытку подмены допинг-пробы. Об этом сообщает агентство AP.

Отмечается, что спортсмен пытался подменить пробы во время внесоревновательной проверки перед отлетом на Олимпийские игры 2016 года. Срок дисквалификации Чадовича отсчитывается с 29 июля прошлого года.

Чадович является серебряным призером чемпионаты Европы - 2014. Он был включен в состав олимпийской сборной Белоруссии, но в последний момент был заменен на другого тяжелоатлета.