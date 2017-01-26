Белорусский тяжелоатлет Чадович отстранен на четыре года за попытку подмены допинг-пробы

Белорусский тяжелоатлет Чадович отстранен на четыре года за попытку подмены допинг-пробыСпорт 26 января, 22:09
Facebook изменит алгоритм выдачи видеоконтентаОбщество 26 января, 22:00
В Пензе введен режим повышенной готовности в связи с аварией на ТЭЦПроисшествия 26 января, 21:57
Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в ХМАОНовости Урала 26 января, 21:52
В РПЦ заявили о политическом характере вопроса об Исаакиевском собореОбщество 26 января, 21:47
Футболист чешской "Виктории" Дюриш перешел в российский "Оренбург"Спорт 26 января, 21:34
Патриарх в парламенте: о ценности человека, светскости государства и микрокредитованииОбщество 26 января, 21:20
"Едиот ахронот": власти Израиля одобрили строительство 153 домов в Восточном ИерусалимеМеждународная панорама 26 января, 21:17
NBC: дочь Трампа уличили в возможности голосовать сразу в двух штатахМеждународная панорама 26 января, 20:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Белорусский тяжелоатлет Станислав Чадович по решению Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицирован на четыре года за попытку подмены допинг-пробы. Об этом сообщает агентство AP.
Отмечается, что спортсмен пытался подменить пробы во время внесоревновательной проверки перед отлетом на Олимпийские игры 2016 года. Срок дисквалификации Чадовича отсчитывается с 29 июля прошлого года.
Чадович является серебряным призером чемпионаты Европы - 2014. Он был включен в состав олимпийской сборной Белоруссии, но в последний момент был заменен на другого тяжелоатлета.