"Барыс" победил рижское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Астанинский "Барыс" одержал победу над рижским "Динамо" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Роман Старченко (14-я минута), Найджел Доус (36) и Дастин Бойд (46). У проигравших отличились Микс Индрашис (28) и Лаурис Дарзиньш (59).
"Барыс" одержал четвертую победу подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко по итогам 53 встреч. "Динамо" занимает последнюю строчку на Западе, имея в активе 52 балла после 54 игр.
В следующем матче "Барыс" 28 января сыграет в гостях с минским "Динамо", рижский клуб в тот же день примет екатеринбургский "Автомобилист".