Агапитов: ФТАР отозвала иск в CAS на решение IWF, поскольку он был неактуален

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МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) отозвала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) об отстранении от участия в международных соревнованиях, поскольку иск уже был неактуален. Об этом ТАСС сообщил президент ФТАР Максим Агапитов.
Согласно решению IWF от 29 июля, российские легкоатлеты были отстранены от участия в Олимпийских играх 2016 года по причине многочисленных нарушений антидопинговых правил. В августе IWF объявила, что после окончания Олимпиады в Бразилии ФТАР и Федерации тяжелой атлетики Белоруссии и Казахстана будут на год дисквалифицированы за многочисленные нарушения антидопинговых правил, так как они имели три и более положительных случаев по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Федерации этих стран подали в CAS иск на это решение.
"Решение об отзыве иска принял исполком ФТАР. Иск был подан из-за опасения отстранения от участия в Олимпийских играх, сегодня он уже неактуален, - сказал Агапитов. - Поэтому не было причин его не отзывать. К тому же решение было сделано предыдущим президентом (Сергеем Сырцовым - прим. ТАСС), думаю, оно было неудачным".
В четверг Агапитов встретился с президентом IWF Тамашем Аяном. По информации пресс-службы ФТАР, глава международной федерации высоко оценил изменения в ФТАР и шаги, направленные на борьбу с применением допинга.