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Фигуристы Забияко и Энберт считают свое выступление на ЧЕ шагом вперед

Спорт
26 января, 23:42 UTC+3 ОСТРАВА корр. ТАСС, Олег Кошелев
На дебютном для себя чемпионате Европы российская пара суммарно набрала 128,37 балла
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Наталья Забияко и Александр Энберт

Наталья Забияко и Александр Энберт

© Станислав Красильников/ТАСС, архив

ОСТРАВА /Чехия/, 26 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Выступление на чемпионате Европы по фигурному катанию стало шагом вперед для российской пары Наталья Забияко/Александр Энберт. Такое мнение фигуристы высказали журналистам.

На дебютном для себя чемпионате Европы Забияко и Энберт суммарно набрали 128,37 балла по итогам короткой и произвольной программы. После короткой программы пара была пятой.

"Для нас это очередной шаг вперед. Мы рады, что у нас получается короткая программа. Мы не боимся делать тройной сальхов, который еще не на 100 процентов готов именно в совместном программном исполнении. Ничего страшного, что не получается, уверен, что в ближайшее время мы его подготовим и порадуем зрителей", - сказал Энберт, уточнив, что под ближайшим временем он имеет в виду чемпионат мира в Хельсинки.

"Это абсолютно позитивный опыт, - продолжил Энберт. - Объективно нам нужно много работать над компонентами, потому что мы не так долго катаемся вместе, нам есть куда расти. Мы видим, что нужно усложнить программу, чтобы бороться за первые места".

Забияко уточнила, что у пары на тренировках и разминке получался сальхов. "Теперь нужно перенести это в программу", - отметила она.

В соревновании спортивных пар Россию также представляют Ксения Столбова/Федор Климов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

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