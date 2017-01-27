Российская пара Тарасова и Морозов завоевала золото ЧЕ по фигурному катанию

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар, который проходит в чешской Остраве.
По сумме короткой и произвольной программ они показали результат 227,58 балла.
Вторыми стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо (222,35), третьими - французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (220,02).
Другая российская пара Ксения Столбова/Федор Климов заняла четвертое место (216,51), Наталья Забияко и Александр Энберт - пятое (200,75).
В декабре Тарасова и Морозов победили на главном турнире первой половины сезона - финале серии Гран-при во французском Марселе.