Российская пара Тарасова и Морозов завоевала золото ЧЕ по фигурному катанию

Евгения Тарасова и Владимир Морозов во время произвольной программы © EPA/MARTIN DIVISEK

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар, который проходит в чешской Остраве.

По сумме короткой и произвольной программ они показали результат 227,58 балла.

Вторыми стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо (222,35), третьими - французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (220,02).

Другая российская пара Ксения Столбова/Федор Климов заняла четвертое место (216,51), Наталья Забияко и Александр Энберт - пятое (200,75).

В декабре Тарасова и Морозов победили на главном турнире первой половины сезона - финале серии Гран-при во французском Марселе.