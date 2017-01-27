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Российская пара Тарасова и Морозов завоевала золото ЧЕ по фигурному катанию

Спорт
27 января, 0:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Вторыми стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо, третьими - французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре
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Евгения Тарасова и Владимир Морозов во время произвольной программы

Евгения Тарасова и Владимир Морозов во время произвольной программы

© EPA/MARTIN DIVISEK

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар, который проходит в чешской Остраве.

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По сумме короткой и произвольной программ они показали результат 227,58 балла.

Вторыми стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо (222,35), третьими - французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (220,02).

Другая российская пара Ксения Столбова/Федор Климов заняла четвертое место (216,51), Наталья Забияко и Александр Энберт - пятое (200,75).

В декабре Тарасова и Морозов победили на главном турнире первой половины сезона - финале серии Гран-при во французском Марселе.

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