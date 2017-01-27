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ЦСКА сыграет с турецким "Анадолу Эфесом" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
27 января, 0:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Встреча пройдет на столичной арене "Мегаспорт", начало - 20:00 мск
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Баскетбольный ЦСКА сыграет в пятницу на своей площадке с турецким клубом "Анадолу Эфес" в матче 20-го тура Евролиги. Проиграв во вторник литовскому "Жальгирису", армейцы утратили единоличное лидерство в турнирной таблице, тогда как их соперник борется за попадание в кубковую восьмерку.

На нынешней неделе в Евролиге проходят сразу два тура, и в предыдущем матче ЦСКА неожиданно уступил одному из аутсайдеров - команде из Каунаса. Воспользовавшись осечкой конкурента, догнал ЦСКА другой фаворит Евролиги - испанский "Реал", который в первом круге победил армейцев. В январе армейцы дважды уступили в гостях, одержав при этом две победы на своей площадке.

Такие же результаты в новом году показывает и команда из Стамбула, которая предыдущий матч провела в среду, со счетом 93:81 обыграв земляков из "Дарюшшафаки". "Дарюшшафака" - конкурент "Эфеса" в борьбе за попадание в первую восьмерку, одержав 10 побед, этот клуб идет на восьмом месте, тогда как у ближайшего соперника армейцев после 19 матчей - девять побед.

13 национальных титулов "Эфеса"

"Анадолу Эфес" - самый титулованный клуб Турции, 13-кратный чемпион страны. Однако Евролига этой команде не покорялась, хотя в 1996 году тогда еще "Эфес Пилсен" выиграл Кубок Корача. В главном же еврокубке стамбульцы дважды занимали третье место (2000, 2001), в последние годы останавливаясь на стадии "топ-16" либо в четвертьфинале.

Главным тренером "Анадолу Эфеса" является 51-летний хорватский специалист Велимир Перасович, который в 2015 году привел испанскую "Валенсию" к победе в Кубке Европы. Лидер "Эфеса" - выступавший ранее за "Локомотив-Кубань" американский форвард Деррик Браун.

25 октября "Эфес" встречался с ЦСКА на своей площадке во втором туре Евролиги, уступив со счетом 87:93. Армейцы создали хороший задел в первой половине встречи и сохранили его, несмотря на хорошую игру хозяев. По сравнению с осенним матчем "Эфес" усилился тремя баскетболистами, а наставник армейцев Димитрис Итудис особо отметил хорошую физическую подготовку соперника, благодаря чему "Анадолу Эфес" входит в число лидеров Евролиги по подборам.

Матч ЦСКА - "Анадолу Эфес" пройдет на столичной арене "Мегаспорт", начало - 20:00 мск.

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