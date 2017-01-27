Мозер: фигуристка Тарасова выиграла золото ЧЕ в парах, выступая с травмой

ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Евгения Тарасова, ставшая в паре с Владимиром Морозовым чемпионкой Европы среди спортивных пар, выступала на соревнованиях с травмой. Об этом журналистам сообщила тренер пары Нина Мозер.

Тарасова и Морозов заняли первое место на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар, который проходит в чешской Остраве. Их итоговый результат - 227,58 балла.

"Решение не делать четверной подкрут было принято сегодня утром. Это не ставка на надежность, Женя каталась с травмой. В воскресенье мы делали снимок, мной было принято решение не рисковать, потому что больше недели мы не могли делать подкрутку", - сказала Мозер.

Кроме того, наставник пары отметила, что Тарасова и Морозов после победы на чемпионате Европы готовы побороться за золото предстоящего чемпионата мира, который пройдет с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. "Они выиграли финал гран-при, они выиграли чемпионат Европы, что тут еще сказать. Уже почувствовали вкус и желание, так что думаю, что все нормально", - добавила она.

Мозер также рассказала, что российская пара Ксения Столбова и Федор Климов не смогла выступить на чемпионате в полную силу, так как спортсмены подошли к соревнованиям не в оптимальных кондициях. Пара Столбова/Климов заняла четвертое место на чемпионате Европы. И в короткой, и в произвольной программах пара допускала ошибки, приводившие к падениям Столбовой.

"Не было проблем, но все-таки это первый международный старт, начало. Мы приняли решение, что надо кататься на чемпионате Европы, хотя мы еще не в той кондиции, когда мы можем быть серьезными соперниками. Им не хватает соревновательной практики и тренировочного объема, поэтому ребята боролись и показали то, что они сейчас могут. С утра они сказали, что будут стараться и бороться - так и получилось", - сказала Мозер.

Вторыми в соревнованиях спортивных пар стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо (222,35), третьими - французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (220,02).