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Турнир по борьбе памяти Ивана Ярыгина стартует в Красноярске

Спорт
27 января, 0:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Общий призовой фонд турнира, в котором примут участие борцы из 18 стран, составит 6,4 млн рублей
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© Олег Чипура/ ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Традиционный турнир памяти Ивана Ярыгина по вольной и женской борьбе стартует в пятницу в Красноярске. В турнире примут участие борцы из 18 стран, все иностранные спортсмены получили статус "сеяных".

Лидерами сборной России по вольной борьбе на предстоящем турнире станут действующие чемпионы Европы Шамиль Кудиямагомедов (категория до 86 кг) и Гаджимурад Рашидов (61), а также Анзор Болтукаев, который заявлен в супертяжелой категории, хотя обычно выступает в весе до 97 кг. По словам его тренера Жаа Умарова, Болтукаеву в начале сезона нецелесообразно сгонять вес.

В числе участников турнира - чемпион мира-2014 Хетик Цаболов (74 кг), чемпионы Европы разных лет Анзор Уришев (86) и Нариман Исрапилов (57), призеры чемпионатов Европы Исраил Касумов (70), Ильяс Бекбулатов (65) и Владислав Байцаев (97).

Из числа иностранных борцов выделяется американец Кайл Снайдер - олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро в категории до 97 кг. Японец Реи Хигути на прошлогодних Играх выиграл серебро в весе до 57 кг, а в Красноярске будет бороться в следующей категории - до 61 кг. На турнире памяти Ярыгина выступят также спортсмены ведущих борцовских держав - Ирана, Турции, Монголии, Болгарии. При этом иностранные борцы получили статус "сеяных" - в ином случае им было бы непросто противостоять сильным российским соперникам.

Борьба в футбольном манеже

Общий призовой фонд турнира составит 6,4 млн рублей. Соревнования пройдут в течение трех дней в манеже "Енисей- Арены", где проводил некоторые матчи местный клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Дворец спорта имени Ивана Ярыгина, где традиционно проходят соревнования его имени, закрыт на реконструкцию.

Иван Ярыгин - знаменитый советский борец-вольник, двукратный олимпийский чемпион 1972 и 1976 гг. в категории до 100 кг, после окончания карьеры - главный тренер сборной СССР по вольной борьбе. В октябре 1997 года Ярыгин погиб в автокатастрофе в Ставропольском крае. Первый турнир на призы Ивана Ярыгина прошел в 1990 году.

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