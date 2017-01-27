Чемпионат мира по санному спорту стартует в Австрии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Чемпионат мира по санному спорту стартует в пятницу в австрийском Инсбруке. Российские саночники успешно выступили на недавнем этапе Кубка мира в Латвии и на мировом первенстве рассчитывают на три медали.

В составе российской сборной в Инсбруке выступят Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко, Екатерина Катникова и двухместные экипажи Андрей Богданов/Андрей Медведев, Александр Денисьев/Владислав Антонов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров.

По словам главного тренера Альберта Демченко, "команда выходит на качественно новый уровень, когда может соперничать на равных с лидерами санного спорта, такими, как Германия, Австрия". В нынешнем сезоне прекрасно выступают на этапах Кубка мира российские саночники, которые выиграли три последних старта - успеха добились Павличенко и Репилов, лидирующий в общем зачете Кубка мира.

На предыдущем этапе в латвийской Сигулде две недели назад в санях-одиночках состоялись по два старта, включая спринт. На стандартной дистанции победили Павличенко и лучшая саночница последних лет, двукратная олимпийская чемпионка из Германии Натали Гайзенбергер. Тогда как в спринте лучшими стали Репилов и Татьяна Иванова. Этап в Сигулде стал самым удачным в истории российских саней.

Надежда на три медали

В начале января Иванова стала второй в германском Кенигзее - этот этап проходил в рамках чемпионата Европы, тогда как в мужских санях победил Павличенко. Результаты российских саночников-одиночников позволяют им рассчитывать на медали и на чемпионате мира. Глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт надеется на награды и в эстафете, где российской команде в Сигулде также не было равных. В санях-двойках выиграть медали будет сложнее - в этом виде россияне на кубковых этапах сезона призовые места еще не занимали, а побеждали здесь исключительно представители Германии.

Накануне чемпионата мира российские саночники провели сбор в Кенигзее - по словам Демченко, поработали с инвентарем, занимались физической подготовкой и восстановлением сил. Во вторник команда начала официальные тренировки на трассе в одном из районов Инсбрука - Иглсе.

На чемпионате мира здесь будут разыграны 12 комплектов наград. В пятницу пройдут спринтерские старты у мужчин и женщин, в субботу - соревнования женщин и мужских двоек, в воскресенье - мужских саней-одиночек и эстафета.

Год назад чемпионат мира прошел в Кенигзее, российские саночники выступили неудачно, завоевав лишь одну медаль - Татьяна Иванова стала третьей в женских санях-одиночках. Самые престижные одиночные старты в 2016 году выиграли немцы Феликс Лох и Гайзенбергер.

Два года назад на чемпионате мира в Сигулде Семен Павличенко победил в мужских санях-одиночках, что не удавалось даже трехкратному олимпийскому серебряному призеру Демченко. Чемпионами мира становились также советские саночники Сергей Данилин (1981 год) и Вера Зозуля (1978).