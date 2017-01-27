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Сборная Франции стала первым финалистом чемпионата мира по гандболу

Спорт
27 января, 2:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
В полуфинале домашнего турнира французы обыграли команду Словении
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Один из лидеров сборной Франции по гандболу Никола Карабатич (в центре) в полуфинале чемпионата мира

Один из лидеров сборной Франции по гандболу Никола Карабатич (в центре) в полуфинале чемпионата мира

© EPA/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сборная Франции обыграла команду Словении со счетом 31:25 в полуфинале чемпионата мира по гандболу и стала первым финалистом турнира, который проходит во Франции.

Во втором полуфинале в пятницу сыграют сборные Хорватии и Норвегии.

Сборная России проиграла в 1/8 финала словенцам со счетом 26:32 и покинула турнир, заняв 12-е место.

Первый чемпионат мира по гандболу среди мужских команд прошел в 1938 году в Германии и завершился победой хозяев. В 1982-м чемпионом мира стала сборная СССР, в 1993 и 1997 годах - России. В 1999 году российская команда в финале уступила гандболистам Швеции и с тех пор медали мировых первенств не завоевывала. На прошлом чемпионате мира в Катаре в 2015 году мужская сборная России заняла 19-е место, не сумев выйти в плей-офф.

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