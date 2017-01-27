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Тренер "Коламбуса" Торторелла не примет участия в Матче звезд НХЛ

Спорт
27 января, 3:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
По словам тренера, он пропустит Матч всех звезд НХЛ в Лос-Анджелесе по семейным обстоятельствам
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Джон Торторелла

Джон Торторелла

©  EPA/MARK GOLDMAN

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Главный тренер клуба "Коламбус" и команды Столичного дивизиона Джон Торторелла не сможет принять участие в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Торторелла был выбран одним из четырех тренеров команд на Матче всех звезд в Лос-Анджелесе. Возглавлять команды будут главные тренеры лучших клубов каждого из дивизионов по состоянию на 10 января - Мишель Террьен ("Монреаль"), Брюс Будро ("Миннесота") и Питер Дебур ("Сан-Хосе"). О том, кто заменит Тортореллу на Матче всех звезд будет известно позднее.

"К сожалению, есть вопрос личного характера, который требует моего незамедлительного внимания, что заставит меня покинуть команду на Матче звезд НХЛ. Это решение далось мне нелегко, но оно будет верным для моей семьи и меня. Я ценю поддержку лиги и нашего клуба, надеюсь, что вернусь к команде на следующей неделе", - сказал Торторелла.

О том, кто заменит Тортореллу на Матче всех звезд будет известно позднее. Во время отсутствия главного тренера "Коламбусом" будут руководить его помощники Брэд Ларсен и Брэд Шоу.

Матч всех звезд НХЛ пройдет 28-29 января в Лос- Анджелесе.

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