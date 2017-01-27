Продолжение гегемонии: пара Тарасова и Морозов завоевала золото ЧЕ по фигурному катанию

ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /ТАСС/. Шестой год подряд российские фигуристы стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар. На этот раз золото завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, для которых этот европейский триумф стал первым в карьере.

По сумме короткой и произвольной программ они показали результат 227,58 балла. Вторыми стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо (222,35), третьими - французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (220,02). Другая российская пара Ксения Столбова/Федор Климов заняла четвертое место (216,51), Наталья Забияко и Александр Энберт - пятое (200,75).

Продолжение победных традиций

Для российских и советских пар это золото стало 46-м в истории. Впервые чемпионат Европы для страны завоевала пара Людмила Белоусова/Олег Протопопов в 1965 году в Москве, после чего они еще трижды подряд становились первыми. Затем пришло время Ирины Родниной. Сначала она четыре раза подряд (1969-1972) завоевала золото в паре Алесеем Улановым, после чего первенствовала шесть раз подряд вместе с Александром Зайцевым.

Ближе всех к тому, чтобы повторить эту серию были Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, которые пять раз подряд выигрывали чемпионат Европы (2002-2006). В последние годы самой успешной российской парой на европейских соревнованиях были Татьяна Волосожар и Максим Траньков, которые занимали первое место в четырех из пяти предыдущих чемпионатов. Что касается Тарасовой и Морозова, то на двух предыдущих чемпионатах в Стокгольме и Братиславе они становились третьими.

В российской истории отечественные пары лишь пять раз не брали медали высшей пробы, причем всегда в этих случаях первыми становились представители Германии. Четыре раза чемпионат Европы в паре с немцем Робином Шолковы выигрывала Алена Савченко (2007-2009, 2011).

Невзирая на травму

Тренер победителей Нина Мозер пояснила, почему в программе пары не было элементов ультра-си. "Решение не делать четверной подкрут было принято сегодня утром. Это не ставка на надежность, Женя каталась с травмой. В воскресенье мы делали снимок, и мной было принято решение не рисковать, потому что больше недели мы не могли делать подкрутку", - пояснила Мозер.

Мозер показала журналистам запись падения Тарасовой на тренировке, которое смотрелось действительно жутковато. "Страшнее было его видеть, а так все в порядке, - парировала Тарасова. - Если бы не этот инцидент, мы бы делали четверной подкрут".

"Мы старались не думать о травме, полученной на тренировке. Победа действительно далась нам тяжело, со своими какими-то нюансами и проблемами. Очень счастливы, что все так сложилось сегодня. Надеюсь, что это результат плодотворной подготовки к чемпионату Европы - мы были уверены в своем прокате, как в короткой, так и в произвольной программах, поэтому нервов не испытывали", - в свою очередь, сказал Морозов.

По мнению Мозер, Тарасова и Морозов готовы побороться за золото чемпионата мира, который стартует в конце марта в Хельсинки. "Они выиграли финал гран-при, они выиграли чемпионат Европы, что тут еще сказать. Уже почувствовали вкус и желание, так что думаю, что все нормально", - добавила Мозер.

"Дорога к золоту была сложной. Надеемся, впереди будет еще больше побед. Чемпионат мира? Не будем загадывать", - сказал Морозов в заключение.