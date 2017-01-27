"Голден Стэйт" получил наибольшее представительство на Матче звезд НБА

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" второй год подряд получил наибольшее представительство игроков на Матче звезд лиги. Пресс-служба лиги опубликовала список резервных игроков команд Восточной и Западной конференций.

В стартовой пятерке команды Западной конференции выйдут лидеры "Голден Стэйт" Кевин Дюрант и Стефен Карри, их одноклубники Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин начнут матч на скамейке запасных. Действующий чемпион НБА "Кливленд" представлен тремя баскетболистами. Стартовые пятерки команд были объявлены неделю назад. В стартовый состав команды Запада не попал один из лидеров текущего сезона Рассел Уэстбрук ("Оклахома"), который в среднем набирает 30,8 очка за матч, а также делает 10,7 подбора и отдает 10,3 передачи.

В стартовый состав команды Западной конференции вошли Кевин Дюрант ("Голден Стэйт", 8-й Матч звезд в карьере), Джеймс Харден ("Хьюстон", 5), Стефен Карри ("Голден Стэйт", 4), Кауай Леонард ("Сан-Антонио", 2) и Энтони Дэвис ("Нью- Орлеан", 4). На скамейке запасных останутся Рассел Уэстбрук ("Оклахома", 6), Клэй Томпсон ("Голден Стэйт", 3), Дрэймонд Грин ("Голден Стэйт", 2), Демаркус Казинс ("Сакраменто Кингз", 3), Марк Газоль ("Мемфис", 3), Деандре Джордан ("Лос-Анджелес Клипперс", 1), Гордон Хэйворт ("Юта", 1).

Команду Восточной конференции представят Леброн Джеймс ("Кливленд", 13-й Матч звезд в карьере), Кайри Ирвинг ("Кливленд", 3), Демар Дерозан ("Торонто", 3), Джимми Батлер ("Чикаго", 3) и Яннис Адетокунбо ("Милуоки", 1). В качестве запасных игру начнут Айзея Томас ("Бостон", 2), Джон Уолл ("Вашингтон", 4), Кевин Лав ("Кливленд", 4), Кайл Лоури ("Торонто", 3), Пол Джордж ("Индиана", 4), Кемба Уокер ("Шарлотт", 1) и Пол Миллсэп ("Атланта", 4).

Стартовые пятерки команд определялись с помощью голосования болельщиков в социальных сетях и на сайте лиги с 25 декабря по 16 января, а также голосования игроков и журналистов. Матч между командами Западной и Восточной конференций состоится 19 февраля в Новом Орлеане.