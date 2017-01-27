Голы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Нью-Джерси" в НХЛ

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), все российские легионеры "Вашингтона" отметились результативными баллами, а Евгений Кузнецов впервые в сезоне забросил две шайбы в одной встрече.
В составе победителей голы забили Александр Овечкин (7-я минута), Андре Бураковски (19), Ларс Эллер (29) и Евгений Кузнецов (31, 59). У "Нью-Джерси" отличились Стефан Ноэсен (24) и Адам Энрике (39). После игры Бураковски был признан первой звездой встречи, Овечкин - второй, Ноэсен - третьей.
Российский капитан "Вашингтона" провел в матче 17 минут 14 секунд, забросил шайбу и отдал голевую передачу, а также нанес четыре броска по воротам "Нью-Джерси" и провел два силовых приема. Защитник Дмитрий Орлов отдал две результативные передачи и нанес три броска за 20 минут 33 секунды на площадке. Для Овечкина этот гол стал 548-м в регулярных чемпионатах НХЛ, он вышел на 28-е место в списке снайперов за всю историю лиги, разделив его с Мишелем Гуле. 27-е место занимает Рон Фрэнсис, забросивший 549 голов в регулярных матчах. Лидирует по этому показателю легендарный канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.
Гол Овечкина в матче против "Нью-Джерси".
Here's Ovechkin going bar down. #CapsDevils pic.twitter.com/S775axoawJ— Washington Caps Now (@WashCapsNow) 27 января 2017 г.
Кузнецов впервые в сезоне забросил две шайбы в одной встрече. Всего в карьере это третий матч, в котором Кузнецов забил не менее двух голов. Всего же на счету 24-летнего форварда теперь 37 очков (9+28) по системе "гол +пас" в 49 матчах сезона.
"Вашингтон" идет на первом месте в Восточной конференции, набрав 72 очка в 49 матчах. "Нью-Джерси" занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 49 очков после 50 игр. В следующем матче 31 января "Вашингтон" в гостях сыграет против "Нью- Йорк Айлендерс", в тот же день "Нью-Джерси" также на выезде встретится с "Детройтом".
В параллельном матче "Лос-Анджелес" в гостях победил "Каролину" со счетом 3:0.