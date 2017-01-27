Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Голы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Нью-Джерси" в НХЛ

Спорт
27 января, 5:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Евгений Кузнецов впервые в текущем сезоне забросил две шайбы в одной встрече, Александр Овечкин вышел на 28-е место в списке лучших снайперов лиги
Поделиться
Материал из 1 страницы
Российские хоккеисты "Вашингтона" Евгений Кузнецов и Александр Овечкин (слева направо)

Российские хоккеисты "Вашингтона" Евгений Кузнецов и Александр Овечкин (слева направо)

© AP Photo/Alex Brandon

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), все российские легионеры "Вашингтона" отметились результативными баллами, а Евгений Кузнецов впервые в сезоне забросил две шайбы в одной встрече.

Смотрите также
Никита Нестеров
Клуб "Тампа-Бэй" обменял российского хоккеиста Нестерова в "Монреаль"

В составе победителей голы забили Александр Овечкин (7-я минута), Андре Бураковски (19), Ларс Эллер (29) и Евгений Кузнецов (31, 59). У "Нью-Джерси" отличились Стефан Ноэсен (24) и Адам Энрике (39). После игры Бураковски был признан первой звездой встречи, Овечкин - второй, Ноэсен - третьей.

Российский капитан "Вашингтона" провел в матче 17 минут 14 секунд, забросил шайбу и отдал голевую передачу, а также нанес четыре броска по воротам "Нью-Джерси" и провел два силовых приема. Защитник Дмитрий Орлов отдал две результативные передачи и нанес три броска за 20 минут 33 секунды на площадке. Для Овечкина этот гол стал 548-м в регулярных чемпионатах НХЛ, он вышел на 28-е место в списке снайперов за всю историю лиги, разделив его с Мишелем Гуле. 27-е место занимает Рон Фрэнсис, забросивший 549 голов в регулярных матчах. Лидирует по этому показателю легендарный канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

Гол Овечкина в матче против "Нью-Джерси".

Кузнецов впервые в сезоне забросил две шайбы в одной встрече. Всего в карьере это третий матч, в котором Кузнецов забил не менее двух голов. Всего же на счету 24-летнего форварда теперь 37 очков (9+28) по системе "гол +пас" в 49 матчах сезона.

"Вашингтон" идет на первом месте в Восточной конференции, набрав 72 очка в 49 матчах. "Нью-Джерси" занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 49 очков после 50 игр. В следующем матче 31 января "Вашингтон" в гостях сыграет против "Нью- Йорк Айлендерс", в тот же день "Нью-Джерси" также на выезде встретится с "Детройтом".

В параллельном матче "Лос-Анджелес" в гостях победил "Каролину" со счетом 3:0.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
2
Мэй призвала взаимодействовать с Москвой с "позиции силы"
3
WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку
4
DM: в Лондоне бездомные обосновались в особняке миллиардера из России
5
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
6
WP: в США впервые создан зародыш организма, в котором сочетаются клетки человека и свиньи
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама