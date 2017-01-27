Шайба Любимова принесла "Филадельфии" победу в матче НХЛ против "Торонто"

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Филадельфия" обыграла "Торонто" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Роман Любимов впервые в карьере принес победу своей команде.
В составе "Филадельфии" шайбы забросили Уэйн Симмондс (13-я минута) и Любимов (58). У "Торонто" отличился Уильям Нюландер (36). После игры Любимов был признан первой звездой встречи, форвард "Филадельфии" Ник Казинс - второй, Нюландер - третьей.
24-летний Любимов впервые в карьере забросил победную шайбу в матче НХЛ. Теперь на счету россиянина пять очков (четыре гола + передача) в 36 матчах сезона-2016/17. После игры россиянин был признан первой звездой встречи. Другой российский хоккеист "Филадельфии" Иван Проворов нанес шесть бросков и провел два силовых приема за 23 минуты на площадке.
Российские легионеры "Торонто" Никита Зайцев (25 минут в игре, два броска, четыре силовых приема) и Никита Сошников (10 минут 20 секунд, четыре силовых приема, "-1") не смогли набрать результативные баллы.
Благодаря победе "Филадельфия" поднялась на седьмое место в Восточной конференции, набрав 56 очков в 50 матчах. "Торонто" идет на девятой строчке в турнирной таблице Востока, имея в активе 55 очков после 47 игр. В следующем матче 31 января "Торонто" в гостях сыграет против "Далласа", в тот же день "Филадельфия" на выезде встретится с "Каролиной".
Портал Sonsofpenn в сети микроблогов Twitter опубликовал видео победной шайбы Любимова.
Lyubimov gives the Flyers the lead! pic.twitter.com/EJ3gvGVT2K— Sons of Penn (@SonsofPenn) 27 января 2017 г.
В параллельном матче "Бостон" победил "Питтсбург" со счетом 4:3. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не принимал участия в игре из-за травмы.