Гол Кучерова не спас клуб НХЛ "Тампа-Бэй" от проигрыша "Флориде"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Клуб "Тампа-Бэй" проиграл "Флориде" со счетом 1:2 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Никита Кучеров забросил шайбу, которая стала для него 19-й в сезоне.

Кучеров отличился на 12-я минуте матча, сравняв счет - 1:1. У "Флориды" голы забили Юсси Йокинен (10) и Джонатан Марчессо (62).

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков и был признан третьей звездой встречи. Голкипер "Флориды" Джеймс Раймер стал первой звездой матча, Марчессо - второй.

Кучеров забросил 19-ю шайбу в сезоне, теперь на его счету 44 очка (19+25) по системе "гол+пас" в 43 матчах.

"Тампа" занимает 12-е место в Восточной конференции, имея в активе 50 очков после 50 матчей. "Флорида" идет на 10-м месте в турнирной таблице на Востоке, набрав 52 очка в 50 матчах.

В следующем матче 31 января "Тампа-Бэй" дома сыграет против "Бостона", в тот же день "Флорида" на своей площадке встретится с "Оттавой".