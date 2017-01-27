Гол Кучерова не спас клуб НХЛ "Тампа-Бэй" от проигрыша "Флориде"Спорт 27 января, 7:05
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с ПутинымМеждународная панорама 27 января, 6:48
Облачно и до минус 6 градусов будет в столичном регионеМосква 27 января, 6:25
Fox: Трамп признал, что может сдержать не все данные до выборов обещанияМеждународная панорама 27 января, 6:24
Шайба Любимова принесла "Филадельфии" победу в матче НХЛ против "Торонто"Спорт 27 января, 6:19
Голы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Нью-Джерси" в НХЛСпорт 27 января, 5:56
"Голден Стэйт" получил наибольшее представительство на Матче звезд НБАСпорт 27 января, 4:30
В Facebook появилась функция входа в соцсеть с помощью электронного ключаОбщество 27 января, 3:46
Клуб "Тампа-Бэй" обменял российского хоккеиста Нестерова в "Монреаль"Спорт 27 января, 3:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Клуб "Тампа-Бэй" проиграл "Флориде" со счетом 1:2 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Никита Кучеров забросил шайбу, которая стала для него 19-й в сезоне.
Кучеров отличился на 12-я минуте матча, сравняв счет - 1:1. У "Флориды" голы забили Юсси Йокинен (10) и Джонатан Марчессо (62).
Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков и был признан третьей звездой встречи. Голкипер "Флориды" Джеймс Раймер стал первой звездой матча, Марчессо - второй.
Кучеров забросил 19-ю шайбу в сезоне, теперь на его счету 44 очка (19+25) по системе "гол+пас" в 43 матчах.
"Тампа" занимает 12-е место в Восточной конференции, имея в активе 50 очков после 50 матчей. "Флорида" идет на 10-м месте в турнирной таблице на Востоке, набрав 52 очка в 50 матчах.
В следующем матче 31 января "Тампа-Бэй" дома сыграет против "Бостона", в тот же день "Флорида" на своей площадке встретится с "Оттавой".