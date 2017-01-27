Барбашев в составе "Сент-Луиса" проиграл "Миннесоте" в дебютном матче в НХЛ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Миннесота" победила "Сент-Луис" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), 21-летний российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев провел первую игру в карьере.

В составе "Флориды" отличились Эрик Хаула (21-я минута), Тайлер Граовац (33), Микко Койву (40), Нино Нидеррайтер (42) и Микаэль Гранлунд (43). У "Сент-Луиса" единственный гол забил Владимир Тарасенко (25), которому удалось прервать 8-матчевую серию без заброшенных шайб. 25-летний Тарасенко забросил 21-ю шайбу в сезоне и набрал 47-й результативный балл (21+26).

Барбашев сыграл 10 минут и 3 секунды в дебютном матче в НХЛ. Ему удалось нанести один бросок, провести четыре силовых приема и дважды заблокировать броски хоккеистов "Миннесоты".

Воспитанник ЦСКА Барбашев отправился в Северную Америку в 2012 году и провел три сезона в клубе юниорской лиги Квебека "Монктон Уайлдкэтс". В 2014 году он был выбран "Сент-Луисом" на драфте 2014 года во втором раунде под 33-м номером. В сезоне-2015/16 форвард сыграл 65 матчей, в которых набрал 28 очков (10+18), в фарм-клубе "Сент-Луиса" "Чикаго Вулвз", выступающим в АХЛ. В нынешнем сезоне хоккеист провел за "Вулвз" девять матчей, набрав 7 (3+4) очков. Барбашев в составе сборной России становился серебряным призером молодежного чемпионата мира 2015 года, а также бронзовым призером турнира 2014 года.

"Сент-Луис" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 53 очка после 49 игр. "Миннесота" идет на первой строчке на Западе, набрав 69 очков в 48 матчах. В следующем матче 31 января "Сент-Луис" дома встретится с "Виннипегом", а "Миннесота" в гостях сыграет против "Эдмонтона".