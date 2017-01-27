Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Life: зарплата информатора WADA Степанова в МОК составит $10 тыс. в месяц

Спорт
27 января, 7:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Согласно контракту, Виталий Степанов будет консультантом МОК по вопросам создания независимого органа по допинг-тестированию и программы поощрения информаторов
Поделиться
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов будет ежемесячно получать от Международного олимпийского комитета (МОК) по $10 тыс. в качестве заработной платы. Об этом сообщает Life совместно с хакерской группой Fancy Bears со ссылкой на контракт Степанова с МОК.

Смотрите также
Юлия Степанова
Информатор WADA Степанова выступит на турнире IAAF в Бостоне

Осенью 2016 года СМИ сообщили, что Юлия и Виталий Степановы, ставшие действующими лицами фильма телекомпании ARD, в котором обличалась система допинга в России, встретились с президентом МОК Томасом Бахом. Пресс-служба МОК подтвердила ТАСС, что Бах действительно встречался со Степановыми. По итогам встречи легкоатлетка получила грант на обеспечение тренировочного процесса, а ее муж был назначен на должность консультанта МОК по вопросам допинга, допинг-контроля и защиты спортсменов.

Согласно контракту, Степанов будет консультантом МОК по вопросам создания независимого органа по допинг-тестированию, а также разработки программы поощрения информаторов и работы системы перепроверки допинг-проб. Контракт Степанова рассчитан до конца 2018 года, по которому он будет ежемесячно получать $10 тыс. Расходы по переезду и проживанию Степанова в служебных командировках также возьмет на себя МОК.

Расследование WADA

В декабре 2014 года российская легкоатлетка Степанова, а впоследствии информатор WADA, и ее муж стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как "Секретное дело "Допинг". В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное в связи с этим независимой комиссией WADA, закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и последующим недопуском российских легкоатлетов к участию в Играх-2016. Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро IAAF разрешила принимать участие в международных соревнованиях только прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая последние три года тренируется в США.

В ноябре 2015 года на основе расследования WADA IAAF приостановила членство ВФЛА, а 17 июня продлила дисквалификацию. 18 июля независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 по 2015 год, а всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

Международный паралимпийский комитет на основе даклада Макларена 7 августа дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
2
WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку
3
Мэй призвала взаимодействовать с Москвой с "позиции силы"
4
Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников
5
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
6
В Красноярске один человек пострадал при взрыве бытового газа
7
DM: в Лондоне бездомные обосновались в особняке миллиардера из России
Темы дня
Реклама