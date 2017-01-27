Депутат просит МИД РФ оценить перспективы конвенции о защите прав спортсменов

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александр Прокопьев ("Единая Россия") направил сегодня официальный запрос министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором просит оценить перспективы разработки международной конвенции о защите прав спортсменов. Копия документа есть у ТАСС.
"Сложившаяся в настоящее время обстановка в международном спортивном сообществе продемонстрировала отсутствие эффективных инструментов и механизмов по защите прав спортсменов", - говорится в запросе. Депутат напоминает, что российские спортсмены отстранялись от участия в соревнованиях различного уровня, несмотря на отсутствие прямых доказательств каких-либо нарушений с их стороны, в том числе в части применения допинга.
"Полагаю, что целям защиты прав спортсменов отвечала бы международная конвенция, в которой можно предусмотреть необходимость соблюдения прав и основополагающих принципов, таких как принцип недискриминации, презумпция невиновности и так далее, гарантированных уставом ООН и другими международными документами, - пишет Прокопьев. - То есть, лицо, не совершавшее проступок, не может и не должно нести наказание".
При разработке подобного документа следует предусмотреть право спортсмена на защиту в случае возникновения попыток склонения его к противоправным действиям, в том числе к применению допинга, полагает парламентарий. Он также считает необходимым, чтобы положения документа были направлены на защиту прав и интересов всех категорий спортсменов: представителей спорта высших достижений, профессионального и любительского спорта, в том числе спортсменов с ограниченными возможности и несовершеннолетних.
В связи с этим единоросс просит Лаврова "дать оценку целесообразности и своевременности разработки указанного документа силами экспертного сообщества, отраслевыми специалистами, профильными НКО и органами государственной власти". В случае положительного заключения депутат предлагает обозначить позицию МИД России по внесению проекта конвенции для обсуждения в международные организации, в первую очередь в ООН. "Прошу вас также оказать возможное содействие в предоставлении информации по действующим международным соглашениям в сфере защиты прав спортсменов, а также об участии в них РФ", - говорится в обращении министру.