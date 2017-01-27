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"Эдмонтон" прервал шестиматчевую победную серию "Сан-Хосе" в НХЛ

Спорт
27 января, 9:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Канадский клуб одержал третью победу подряд
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© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Эдмонтон" одержал победу над "Сан-Хосе" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей отличились Андрей Секера (20-я и 38-я минуты), Дрэйк Каджула (42) и Коннор Макдэвид (59). В составе проигравших шайба на счету Логана Кутюра (5).

Прервалась победная серия "Сан-Хосе", которая насчитывала шесть матчей. Для "Эдмонтона" этот успех стал третьим кряду.

В турнирной таблице Западной конференции "Эдмонтон" занимает четвертое место, набрав в 51 матче 64 очка. "Сан- Хосе" с таким же количеством очков идет третьим.

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