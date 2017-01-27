"Эдмонтон" прервал шестиматчевую победную серию "Сан-Хосе" в НХЛ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Эдмонтон" одержал победу над "Сан-Хосе" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей отличились Андрей Секера (20-я и 38-я минуты), Дрэйк Каджула (42) и Коннор Макдэвид (59). В составе проигравших шайба на счету Логана Кутюра (5).

Прервалась победная серия "Сан-Хосе", которая насчитывала шесть матчей. Для "Эдмонтона" этот успех стал третьим кряду.

В турнирной таблице Западной конференции "Эдмонтон" занимает четвертое место, набрав в 51 матче 64 очка. "Сан- Хосе" с таким же количеством очков идет третьим.