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Арестованное здание футбольного клуба "Томь" оценено в 66 млн рублей

Спорт
27 января, 9:40 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 27, января. /ТАСС
Имущество будет отозвано с реализации только в случае полного погашения задолженности по налогам
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ТОМСК, 27 января. /ТАСС/. Специалисты оценили арестованное за долги по налогам здание футбольного клуба "Томь" в 65,8 млн рублей, сообщили сегодня в пресс-службе УФССП по региону.

"Произведена оценка административно-бытового корпуса ФК "Томь". Процедуру проводила специализированная оценочная организация. Рыночная стоимость объекта, по которой планируется его передать на торги, составляет 65,8 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Приставы приняли результаты оценки. "Для реализации здание будет передано в Росимущество в установленный законом срок - не ранее 10 и не позднее 20 рабочих дней со дня вынесения постановления. Предположительно передача пакета документов в Росимущество состоится в конце февраля при условии отсутствия обжалования постановления об оценке в судебном порядке. Отозвать имущество с реализации возможно только в случае, если задолженность будет погашена полностью", - отметили в ведомстве.

"Томь", которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками. Клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием, не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потеряла во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. За долги по налогам в 39 млн рублей приставы арестовали одно из административных зданий клуба.

Как уточнили в УФССП, на данный момент задолженность по налогам составляет 32 млн рублей. Долг сократился за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета клуба.

Ранее Государственная инспекция труда в Томской области оштрафовала "Томь" на 45 тыс. рублей за задолженность по зарплате, главу клуба - на 15 тыс. рублей. Ведомство также обязало клуб погасить долги по зарплате до 11 февраля.

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