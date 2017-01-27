"Лейкерс" проиграли "Юте" в матче НБА, Мозгов набрал девять очков

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл "Юте" со счетом 88:96 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Российский центровой "Лос-Анджелеса" Тимофей Мозгов провел на площадке 16 минут, набрав девять очков и сделав девять подборов.

"Юта" идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 29 побед в 48 матчах. "Лейкерс" с 16 победами в 50 встречах идут 15-ми.