Украинский футболист Микицей может быть дисквалифицирован на 4 года за допинг

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Защитник украинской "Александрии" Станислав Микицей подозревается в употреблении допинга. Об этом сообщает издание "Сегодня".
Отмечается, что футболист принимал препарат для лечения гипертонии, содержащий запрещенные вещества. 25-летнему игроку грозит дисквалификация от двух до четырех лет.
Микицей является воспитанником "Шахтера". В текущем чемпионате Украины он провел за "Александрию", за которую выступает с 2012 года, 12 матчей, забив три мяча.
Ранее футболист выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.