Украинский футболист Микицей может быть дисквалифицирован на 4 года за допинг

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Защитник украинской "Александрии" Станислав Микицей подозревается в употреблении допинга. Об этом сообщает издание "Сегодня".

Отмечается, что футболист принимал препарат для лечения гипертонии, содержащий запрещенные вещества. 25-летнему игроку грозит дисквалификация от двух до четырех лет.

Микицей является воспитанником "Шахтера". В текущем чемпионате Украины он провел за "Александрию", за которую выступает с 2012 года, 12 матчей, забив три мяча.

Ранее футболист выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.