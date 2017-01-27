Черчесов: адаптация Самедова и Джикии в "Спартаке" проходит быстрыми темпами

"Ростерминалуголь" в 2016 году увеличил объемы обработки инновационных вагонов на 13%Транспорт 27 января, 11:51
В зоопарк Екатеринбурга привезли двух древесных дикобразов из ЧехииНовости Урала 27 января, 11:32
Международный день памяти жертв Холокоста: 6 млн, которые нельзя забытьОбщество 27 января, 11:30
Кержаков не полетел с "Зенитом" на второй тренировочный сбор в ИспаниюСпорт 27 января, 11:29
История Зои Космодемьянской без идеологии и мифовОбщество 27 января, 11:26
"Куньлунь" может обратиться в КХЛ в связи с расистскими высказываниями игрока "Слована"Спорт 27 января, 11:20
Маттек-Сандс и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разрядеСпорт 27 января, 11:13
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машиныПроисшествия 27 января, 11:03
Арктика расширяет спектр туристических предложенийТуризм и отдых 27 января, 10:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Адаптация полузащитника Александра Самедова и защитника Георгия Джикии в московском футбольном клубе "Спартаке" проходит быстрыми темпами. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, слова которого приводит пресс-служба красно-белых.
32-летний Самедов и 23-летний Джикия перешли в московский клуб в зимнее трансферное окно. Оба футболиста вызывались на матчи национальной команды под руководством Черчесова.
"В "Спартак" перешли два футболиста - Самедов и Джикия, которые были задействованы у меня в сборной. Я их увидел, посмотрел, пообщались пару минут. Думаю, их адаптация проходит быстрыми темпами", - считает Черчесов.
Джикия выступал за "Амкар" с лета 2015 года, в текущем сезоне защитник провел 16 матчей в чемпионате России, в которых забил один мяч и выполнил одну голевую передачу. В конце декабря "Спартак" заключил с футболистом контракт на 4,5 года.
Самедов выступал за "Локомотив" с 2005 по 2008, с 2012 по 2016 гг. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей в разных турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами. Полузащитник является выпускником ДЮСШ "Спартака". За красно-белых он выступал с 2001 по 2005 год, проведя за команду 59 матчей, забив девять мячей.