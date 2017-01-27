Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Черчесов: адаптация Самедова и Джикии в "Спартаке" проходит быстрыми темпами

Спорт
27 января, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
32-летний Самедов и 23-летний Джикия перешли в московский клуб в зимнее трансферное окно
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Самедов

Александр Самедов

© EPA/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Адаптация полузащитника Александра Самедова и защитника Георгия Джикии в московском футбольном клубе "Спартаке" проходит быстрыми темпами. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, слова которого приводит пресс-служба красно-белых.

Смотрите также
Александр Самедов
Самедов назвал глобальным событием свое возвращение в "Спартак"

32-летний Самедов и 23-летний Джикия перешли в московский клуб в зимнее трансферное окно. Оба футболиста вызывались на матчи национальной команды под руководством Черчесова.

"В "Спартак" перешли два футболиста - Самедов и Джикия, которые были задействованы у меня в сборной. Я их увидел, посмотрел, пообщались пару минут. Думаю, их адаптация проходит быстрыми темпами", - считает Черчесов.

Джикия выступал за "Амкар" с лета 2015 года, в текущем сезоне защитник провел 16 матчей в чемпионате России, в которых забил один мяч и выполнил одну голевую передачу. В конце декабря "Спартак" заключил с футболистом контракт на 4,5 года.

Самедов выступал за "Локомотив" с 2005 по 2008, с 2012 по 2016 гг. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей в разных турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами. Полузащитник является выпускником ДЮСШ "Спартака". За красно-белых он выступал с 2001 по 2005 год, проведя за команду 59 матчей, забив девять мячей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против Януковича
2
Машина упала в Москву-реку в результате ДТП в центре столицы
3
WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку
4
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
5
Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников
6
В Москве электричка сбила трех рабочих, двое из них скончались
7
Разговор Путина и Трампа запланирован на 28 января
Темы дня
Реклама