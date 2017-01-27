ФК "Шапекоэнсе" сыграл вничью с "Жоинвилем" в первом официальном матче после катастрофы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бразильский футбольный клуб "Шапекоэнсе" сыграл вничью с "Жоинвилем" в первом официальном матче после авиакатастрофы. Встреча Кубка первой лиги, прошедшая на домашнем стадионе "Шапекоэнсе" в Шапеко, завершилась со счетом 0:0.

Следующая игра с участием "Шапекоэнсе" состоится 8 февраля.

Самолет, на борту которого находились игроки "Шапекоэнсе", потерпел крушение в Колумбии 28 ноября 2016 года. Игроки и тренерский штаб летели на первый финальный матч Южноамериканского кубка. В авиакатастрофе погибли 19 игроков и членов тренерского штаба команды.

Клуб сформировал группу футболистов для подготовки к новому сезону, который стартовал 26 января. Директор клуба Руи Коста также заявил, что номера трех выживших игроков не будут использоваться в этом сезоне.

Первый матч "Шапекоэнсе" после авиакатастрофы состоялся 21 января, когда клуб из Шапеко сыграл вничью с "Палмейрасом" - 2:2.