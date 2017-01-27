Футболист турецкого "Газиантепа" забил гол в свои ворота, празднуя отраженный пенальти

"Ростерминалуголь" в 2016 году увеличил объемы обработки инновационных вагонов на 13%Транспорт 27 января, 11:51
В зоопарк Екатеринбурга привезли двух древесных дикобразов из ЧехииНовости Урала 27 января, 11:32
Международный день памяти жертв Холокоста: 6 млн, которые нельзя забытьОбщество 27 января, 11:30
Кержаков не полетел с "Зенитом" на второй тренировочный сбор в ИспаниюСпорт 27 января, 11:29
История Зои Космодемьянской без идеологии и мифовОбщество 27 января, 11:26
"Куньлунь" может обратиться в КХЛ в связи с расистскими высказываниями игрока "Слована"Спорт 27 января, 11:20
Маттек-Сандс и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разрядеСпорт 27 января, 11:13
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машиныПроисшествия 27 января, 11:03
Арктика расширяет спектр туристических предложенийТуризм и отдых 27 января, 10:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Защитник турецкого футбольного клуба "Газиантеп" Юнус Эмре Йылмаз забил мяч в собственные ворота во время празднования отраженного вратарем своей команды пенальти.
После отраженного пенальти Йылмаз набросился на голкипера с поздравлениями и нечаянно выбил из его рук мяч, который пересек линию ворот.
Судья засчитал гол, несмотря на несогласие футболистов "Газиантепа".
"Газиантеп" выступает во втором дивизионе чемпионата Турции и после 18 туров занимает 13-е место.