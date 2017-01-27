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Футболист турецкого "Газиантепа" забил гол в свои ворота, празднуя отраженный пенальти

Спорт
27 января, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
После отраженного пенальти игрок набросился на голкипера с поздравлениями и нечаянно выбил из его рук мяч, который пересек линию ворот
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Защитник турецкого футбольного клуба "Газиантеп" Юнус Эмре Йылмаз забил мяч в собственные ворота во время празднования отраженного вратарем своей команды пенальти.

После отраженного пенальти Йылмаз набросился на голкипера с поздравлениями и нечаянно выбил из его рук мяч, который пересек линию ворот.

Судья засчитал гол, несмотря на несогласие футболистов "Газиантепа".

"Газиантеп" выступает во втором дивизионе чемпионата Турции и после 18 туров занимает 13-е место.

Курьезный гол

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