Футболист турецкого "Газиантепа" забил гол в свои ворота, празднуя отраженный пенальти

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Защитник турецкого футбольного клуба "Газиантеп" Юнус Эмре Йылмаз забил мяч в собственные ворота во время празднования отраженного вратарем своей команды пенальти.

После отраженного пенальти Йылмаз набросился на голкипера с поздравлениями и нечаянно выбил из его рук мяч, который пересек линию ворот.

Судья засчитал гол, несмотря на несогласие футболистов "Газиантепа".

"Газиантеп" выступает во втором дивизионе чемпионата Турции и после 18 туров занимает 13-е место.

Курьезный гол