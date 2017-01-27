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Кержаков не полетел с "Зенитом" на второй тренировочный сбор в Испанию

Спорт
27 января, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Также с командой не отправился защитник Иван Новосельцев
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Александр Кержаков

Александр Кержаков

©  Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит", ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков не полетел вместе с командой на второй тренировочный сбор, который пройдет в испанском Аликанте. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Причины отсутствия 34-летнего форварда не указываются. Также в списке не значится имя защитника Ивана Новосельцева.

Второй тренировочный сбор "Зенита" пройдет с 27 января по 6 февраля. В его рамках клуб проведет пять контрольных матчей - против норвежских "Волеренги" и "Одда", польской "Легии", чешской "Спарты" и датского "Оденсе". Первый сбор команды под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу прошел в ОАЭ.

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