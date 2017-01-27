Футболисты "Зенита" почтили память жертв блокады Ленинграда

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Футболисты санкт- петербургского "Зенита" посетили Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, возложив цветы к монументу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Делегация клуба возложила цветы к монументу и почтила память павших минутой молчания", - говорится в сообщении.

В конце января отмечается 73-я годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.