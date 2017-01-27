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Источник: "Халл Сити" сделал предложение "Зениту" по Маурисио

Спорт
27 января, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
По информации источника, в случае ухода Маурисио сине-бело-голубые вступят в детальные переговоры с "Ростовом" по полузащитнику Кристиану Нобоа
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Маурисио

Маурисио

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит", ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Английский "Халл Сити" сделал предложение санкт-петербургскому "Зениту" по 28-летнему полузащитнику Маурисио. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Маурисио со стороны французских "Ниццы" и "Бордо". В агентстве, представляющем интересы бразильца, ТАСС сообщили, что в игроке также заинтересованы в итальянской "Фиорентине".

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"По Маурисио есть вариант с "Халл Сити", вчера "Зенит" получил конкретное предложение. Ситуация должна разрешиться до 31 января", - рассказал источник.

Он также сообщил, что в случае ухода Маурисио сине-бело-голубые вступят в детальные переговоры с "Ростовом" по полузащитнику Кристиану Нобоа.

"Зенит" вел переговоры по Нобоа летом, договоренность существует и сейчас. "Ростов" готов отпустить эквадорца, потому что через полгода у него истекает срок контракта. К тому же рассматривается вариант с обменом на Павла Могилевца с доплатой. Но и ростовчане не готовы долго ждать, потому что хотят понять, на кого рассчитывать в Лиге Европы", - поделился источник.

Маурисио перешел в "Зенит" в январе 2016 года из грозненского "Терека". С тех пор он принял участие в 35 встречах команды и забил четыре гола. В составе сине-бело- голубых он стал обладателем Кубка и Суперкубка России. В июле прошлого года Маурисио заявил, что был бы не прочь получить гражданство РФ.

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