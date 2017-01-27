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Лидер европейского рейтинга драфта НХЛ Костин восстановится к началу июня

Спорт
27 января, 12:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Помимо информации о здоровье, отец игрока рассказал, что нападающий "Динамо" с детства болеет за клуб НХЛ "Тампа-Бэй"
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Клим Костин (в центре)

Клим Костин (в центре)

© Пресс-служба ХК "Динамо"

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард московского "Динамо" Клим Костин, являющийся лидером европейского рейтинга драфта по версии центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ), восстановится от травмы плеча к началу июня. Об этом ТАСС сообщил отец игрока Сергей Костин.

На прошлой неделе Костин в немецком Штутгарте перенес операцию, из-за которой пропустит оставшуюся часть сезона. Ранее на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщалось, что Костин выбыл из строя до 18 июля.

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"Он выбыл из строя не до июля, а до конца мая, если верить тому, что сказал в Штутгарте доктор, в первую неделю июня он уже должен играть в полную силу, - сказал Костин- старший. - Операция была в среду на прошлой неделе, восстанавливаться он начнет через шесть недель. Решение проводить операцию не России, а в Германии принимал генеральный директор "Динамо" Андрей Николаевич Сафронов. Спасибо клубу за это".

По словам собеседника ТАСС, Костин выйдет на драфт НХЛ этого года. "Нам сказали, что за рубежом он высоко котируется, драфт для него неизбежен, но я в душе не хотел этого - да, драфт это праздник, но ни Артемий Панарин, ни Никита Зайцев не были задрафтованы и уехали в те команды, которым они были нужны. Теперь даже если он поедет мастером, то выбирать клубы не сможет. До этого также получилось с Канадской хоккейной лигой: он поехал в "Кутинай", который его задрафтовал, а хотел в другой клуб отправиться", - сказал отец игрока.

Костин в НХЛ хотел бы выступать за клуб "Тампа-Бэй", рассказал отец. "Он мне сказал, что в "Тампе" играл бы за тарелку супа, говорит об этом клубе лет с 10-11. Кроме того, в Словакии на Мемориале Глинки мы познакомились со Стивом Айзерманом (генеральный менеджер клуба "Тампа-Бэй". - Прим. ТАСС)", - сказал Костин-старший.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Костин провел восемь встреч. Также на его счету девять игр за "Динамо" из Балашихи в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и один матч за ХК МВД в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).

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