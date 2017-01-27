"Зенит" не намерен обменивать Кришито на футболиста "Интера" Раноккью

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МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футбольный клуб "Зенит" не собирается обменивать Доменико Кришито на защитника итальянского "Интера" Андреа Раноккью, футболист не покинет клуб в текущее трансферное окно. Об этом ТАСС сообщил агент спортсмена Андреа Д’Амико.
Во вторник итальянский портал Passioneinter со ссылкой на источник сообщил, что 30-летнего Кришито могут включить в сделку по приобретению Раноккьи.
"Обмен Кришито на Раноккью невозможен, это только слухи. Доменико совершенно точно останется в "Зените" в это трансферное окно", - сказал Д’Амико.
Итальянский защитник выступает за "Зенит" с 2011 года. В сезоне-2016/17 в его активе 20 игр, в которых он забил четыре мяча и выполнил три голевые передачи. В общей сложности в санкт-петербургской команде он сыграл в 173 матчах и забил 13 голов. Контракт игрока с "Зенитом", согласно порталу Transfermarkt, рассчитан до лета 2018 года.