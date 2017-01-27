Бывший футболист "Анжи" Эбесилио перешел в АПОЭЛ

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бывший футболист российского "Анжи" Лоренцо Эбесилио подписал контракт с кипрским АПОЭЛом. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Никосии.
Соглашение с 25-летним голландским полузащитником рассчитано до 2019 года.
В нынешнем сезоне Эбесилио провел за "Анжи" 14 матчей, в которых забил один гол.
Ранее в АПОЭЛ перешел другой бывший игрок "Анжи" Седрик Ямбере.