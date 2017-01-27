Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генменеджер ХК "Адмирал": клуб заинтересован в продлении контракта с вратарем Бобковым

Спорт
27 января, 13:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам Ильдара Мухометова, "Адмирал" заинтересован в сохранении большинства игроков по окончании сезона
Поделиться
Материал из 1 страницы
Игорь Бобков

Игорь Бобков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" заинтересован в продлении контракта с вратарем команды Игорем Бобковым. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов.

"Мы заинтересованы в нем, срок его контракта истекает через год. Решение о продлении соглашения мы примем по окончании сезона: посмотрим на его результаты, - сказал Мухометов. - Все-таки его игра не совсем стабильна. Понятно, что каждый год он прогрессирует, и мы это видим".

Смотрите также
Игорь Бобков
Бобков: вратари не могли играть вполсилы при новом формате Матча звезд КХЛ

Бобков в 31 матче нынешнего сезона за владивостокский клуб пропускал в среднем 1,96 гола за встречу. 26-летний голкипер является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2009 года и чемпионом мира среди молодежных команд 2011 года. В декабре прошлого года он входил в заявку сборной России на Кубок Первого канала.

По словам Мухометова, "Адмирал" заинтересован в сохранении большинства игроков по окончании сезона. "Думаю, что игрокам комфортно играть и жить во Владивостоке. С теми, кого хотели бы оставить, мы уже практически договорились. Кое с кем уже продлили контракты, например, с Робертом Саболичем, Джеймсом Райтом, Владимиром Ткачевым. Сейчас будем рассматривать вторую волну игроков, с которыми мы бы хотели также продлить контракты, чтобы они не выходили на рынок".

Саболич, Ткачев и Райт являются лучшими бомбардирами "Адмирала" в нынешнем сезоне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против Януковича
2
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
3
В Симферополе презентовали проект резолюции ООН о нарушениях в Крыму в украинский период
4
Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье
5
Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников
6
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
7
В Москве электричка сбила трех рабочих, двое из них скончались
Темы дня
Реклама