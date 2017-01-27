Генменеджер ХК "Адмирал": клуб заинтересован в продлении контракта с вратарем Бобковым

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" заинтересован в продлении контракта с вратарем команды Игорем Бобковым. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов.

"Мы заинтересованы в нем, срок его контракта истекает через год. Решение о продлении соглашения мы примем по окончании сезона: посмотрим на его результаты, - сказал Мухометов. - Все-таки его игра не совсем стабильна. Понятно, что каждый год он прогрессирует, и мы это видим".

Бобков в 31 матче нынешнего сезона за владивостокский клуб пропускал в среднем 1,96 гола за встречу. 26-летний голкипер является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2009 года и чемпионом мира среди молодежных команд 2011 года. В декабре прошлого года он входил в заявку сборной России на Кубок Первого канала.

По словам Мухометова, "Адмирал" заинтересован в сохранении большинства игроков по окончании сезона. "Думаю, что игрокам комфортно играть и жить во Владивостоке. С теми, кого хотели бы оставить, мы уже практически договорились. Кое с кем уже продлили контракты, например, с Робертом Саболичем, Джеймсом Райтом, Владимиром Ткачевым. Сейчас будем рассматривать вторую волну игроков, с которыми мы бы хотели также продлить контракты, чтобы они не выходили на рынок".

Саболич, Ткачев и Райт являются лучшими бомбардирами "Адмирала" в нынешнем сезоне.