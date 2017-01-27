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Федерация футбола Молдавии подтвердила переход защитника Карпа в "Уфу"

Спорт
27 января, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Срок соглашения составит 3,5 года
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Федерация футбола Молдавии подтвердила подписание контракта между защитником Каталином Карпом и российским клубом "Уфа". Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба организации.

Срок соглашения составит 3,5 года.

Ранее о переходе футболиста в "Уфу" ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

23-летний Карп выступал румынский "Вииторул". Также он играл за киевское "Динамо" и румынские ЧФР и "Стяуа". За сборную Молдавии защитник провел 11 матчей, в которых забил один гол.

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