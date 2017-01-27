Генменеджер ХК "Адмирал": готовы создать сборной России все условия для подготовки к ОИ

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МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Адмирал" готов создать для сборной России все условия при подготовке к Олимпийским играм 2018 года, если Федерация хоккея России (ФХР) примет решение проводить предолимпийский сбор во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов.
Ранее губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил, что его регион сделает все, чтобы хоккеисты сборной России готовились к Олимпиаде в Приморье. Первый вице- президент ФХР Роман Ротенберг сообщал ТАСС, что федерация рассматривает варианты подготовки во Владивостоке и Хабаровске, а также в подмосковном Новогорске.
"Мы сделали предложение ФХР, показали небольшую презентацию. Будем очень рады принять хоккейную олимпийскую команду для подготовки к Играм, мы создадим благоприятные условия для тренировок и проживания, - сказал Мухометов. - Вариантов в плане инфраструктуры много, но выбор зависит от руководства сборной. У нас есть площадки канадского и европейского размера, предоставим свою клубную раздевалку".