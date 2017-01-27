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Генменеджер ХК "Адмирал": готовы создать сборной России все условия для подготовки к ОИ

Спорт
27 января, 13:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Ранее губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил, что его регион сделает все, чтобы хоккеисты сборной России готовились к Олимпиаде в Приморье
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МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Адмирал" готов создать для сборной России все условия при подготовке к Олимпийским играм 2018 года, если Федерация хоккея России (ФХР) примет решение проводить предолимпийский сбор во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов.

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Ранее губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил, что его регион сделает все, чтобы хоккеисты сборной России готовились к Олимпиаде в Приморье. Первый вице- президент ФХР Роман Ротенберг сообщал ТАСС, что федерация рассматривает варианты подготовки во Владивостоке и Хабаровске, а также в подмосковном Новогорске.

"Мы сделали предложение ФХР, показали небольшую презентацию. Будем очень рады принять хоккейную олимпийскую команду для подготовки к Играм, мы создадим благоприятные условия для тренировок и проживания, - сказал Мухометов. - Вариантов в плане инфраструктуры много, но выбор зависит от руководства сборной. У нас есть площадки канадского и европейского размера, предоставим свою клубную раздевалку".

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