Отстраненный боец ММА Магомедов планирует вернуться к соревнованиям весной

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Отстраненный российский боец ММА Руслан Магомедов планирует вернуться к соревнованиям весной нынешнего года. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Мы хотим сократить дисквалификацию до пяти-шести месяцев, попробуем меня оправдать. Я хотел бы уже весной провести бой. Сейчас вместе с адвокатом мы занимаемся этим процессом, я также повторно сдал допинг-пробу", - сказал Магомедов.

Ранее стало известно о том, что спортсмен, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), сдал положительную допинг-пробу 7 сентября прошлого года. В настоящее время по данному случаю проводится расследование, Американское антидопинговое агентство (USADA) уже уведомило Магомедова о проваленном допинг-тесте. Спортсмен на данный момент отстранен бессрочно.

Всего на счету 30-летнего тяжеловеса 14 побед и одно поражение.