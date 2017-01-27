Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отстраненный боец ММА Магомедов планирует вернуться к соревнованиям весной

Спорт
27 января, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Ранее стало известно о том, что спортсмен, выступающий в UFC, сдал положительную допинг-пробу 7 сентября прошлого года
Поделиться
Материал из 1 страницы
Руслан Магомедов (справа)

Руслан Магомедов (справа)

© AP/Michael Thomas

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Отстраненный российский боец ММА Руслан Магомедов планирует вернуться к соревнованиям весной нынешнего года. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Смотрите также
Руслан Магомедов (слева)
В допинг-пробах бойцов ММА Тухугова и Магомедова найден остарин

"Мы хотим сократить дисквалификацию до пяти-шести месяцев, попробуем меня оправдать. Я хотел бы уже весной провести бой. Сейчас вместе с адвокатом мы занимаемся этим процессом, я также повторно сдал допинг-пробу", - сказал Магомедов.

Ранее стало известно о том, что спортсмен, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), сдал положительную допинг-пробу 7 сентября прошлого года. В настоящее время по данному случаю проводится расследование, Американское антидопинговое агентство (USADA) уже уведомило Магомедова о проваленном допинг-тесте. Спортсмен на данный момент отстранен бессрочно.

Всего на счету 30-летнего тяжеловеса 14 побед и одно поражение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция ищет мужчину, который с полицейским спас женщину из тонувшей машины
2
Харьковчанин рассказал, что в Крыму жить гораздо лучше, чем на Украине
3
МиГ-35 станет единственным легким истребителем ВКС России
4
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
5
Зигмар Габриэль готовится занять пост министра иностранных дел ФРГ
6
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
7
Суд отказался принять иск к Смольному по поводу передачи Исаакия РПЦ
Темы дня
Реклама