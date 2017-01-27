Стокгольм подаст заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года

СТОКГОЛЬМ, 27 января. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Стокгольм подаст заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Соответствующий вывод и рекомендация содержатся в представленном докладе специальной комиссии шведской столицы.

Как пояснили эксперты, ОИ-2026 являются "возможными и желательными" для Стокгольма, так как создадут рабочие места и будут способствовать экономическому приросту в регионе. По мнению специалистов, соревнования следует организовать совместно с городом Фалун и горонолыжным курортом Оре, где можно провести, соответственно, прыжки на лыжах с трамплина и горный слалом. Церемонии открытия и закрытия планируется провести на новом стокгольмском стадионе "Френдз арена".

Национальный комитет Швеции (НОК) намерен подать заявку в марте 2018 года. Решение МОК о стране-хозяйке будет принято летом 2019 года.

"НОК, как и весь шведский спорт, в целом позитивно рассматривает заявку (на проведение Игр). Мы с большим пониманием относимся к тому, что экономические, социальные и экологические проблемы должны означать устойчивые решения и что в Швеции должно существовать единство по вопросу, что мы подадим заявку на проведение зимних Игр", - отмечает в пресс-релизе член НОК Анетт Норберг.