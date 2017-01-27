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Российский боец Багаутинов уволен из UFC

Спорт
27 января, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Генеральный продюсер Fight Nights Камил Гаджиев отметил, что у бойца завершился срок контракта с UFC, соглашение не было продлено
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Али Багаутинов

Али Багаутинов

© AP/Juan DeLeon

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Известный российский боец Али Багаутинов уволен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщили в UFC.

"Багаутинов завершил выступления в UFC", - сказал собеседник агентства.

Генеральный продюсер Fight Nights Камил Гаджиев отметил, что у бойца завершился срок контракта с UFC, соглашение не было продлено.

Российский боец провалил допинг-тест после титульного боя с американцем Деметриусом Джонсоном (состоялся 14 июня - прим. ТАСС) и был дисквалифицирован на год. В организме Багаутинова был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

Багаутинов подписал контракт на выступление в UFC в 2013 году. Поражение в бою с Джонсоном стало первым для него в UFC. Всего же на счету россиянина, являющегося двукратным чемпионом мира по боевому самбо, 17 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел четыре поражения.

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