Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AIBA сообщила о влиянии бывших руководителей на работу судей на ОИ-2016

Спорт
27 января, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Во время Игр участники неоднократно высказывали претензии относительно судейства
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) сообщила о влиянии бывшего руководства организации на судей боксерского турнира Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе AIBA.

Смотрите также
Фрагмент боя Никитин - Конлан
AIBA отстранила всех судей ОИ-2016 до завершения расследования

"Мы завершили расследование и выяснили, что бывшие руководители организации имели влияние на судей на олимпийском турнире в Рио-де-Жанейро. При этом данное влияние не оказало воздействия на результаты. Однако AIBA приняла кадровые решения, а также внесла необходимые изменения в правила", - сказал собеседник агентства.

Во время Игр участники неоднократно высказывали претензии относительно судейства. Позднее AIBA сообщила об отстранении нескольких судей из-за скандалов, связанных с неоднозначностью результатов поединков. Ответственным за работу судей был назначен вице-президент ассоциации и президент Европейской конфедерации бокса Франко Фальчинелли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция ищет мужчину, который с полицейским спас женщину из тонувшей машины
2
Харьковчанин рассказал, что в Крыму жить гораздо лучше, чем на Украине
3
МиГ-35 станет единственным легким истребителем ВКС России
4
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
5
Зигмар Габриэль готовится занять пост министра иностранных дел ФРГ
6
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
7
Суд отказался принять иск к Смольному по поводу передачи Исаакия РПЦ
Темы дня
Реклама