AIBA сообщила о влиянии бывших руководителей на работу судей на ОИ-2016

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) сообщила о влиянии бывшего руководства организации на судей боксерского турнира Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе AIBA.

"Мы завершили расследование и выяснили, что бывшие руководители организации имели влияние на судей на олимпийском турнире в Рио-де-Жанейро. При этом данное влияние не оказало воздействия на результаты. Однако AIBA приняла кадровые решения, а также внесла необходимые изменения в правила", - сказал собеседник агентства.

Во время Игр участники неоднократно высказывали претензии относительно судейства. Позднее AIBA сообщила об отстранении нескольких судей из-за скандалов, связанных с неоднозначностью результатов поединков. Ответственным за работу судей был назначен вице-президент ассоциации и президент Европейской конфедерации бокса Франко Фальчинелли.