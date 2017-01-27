ФК "Эйпен" заставляет нигерийского нападающего Оникуру перейти в ЦСКА

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бельгийский футбольный клуб "Эйпен" заставляет нигерийского нападающего Анри Оникуру в российский ЦСКА. Об этом утверждает сам игрок, слова которого приводит портал African Football.
"В ситуации с моим переходом "Эйпен" ведет себя смешно, - считает футболист. - Они обещали отпустить меня в январе, если получат хорошее предложение. Сейчас есть несколько неплохих вариантов, но они хотят, чтобы я перешел в ЦСКА, а мне это неинтересно. Это несправедливо и неприемлемо".
В текущем розыгрыше чемпионата Бельгии Оникуру провел 22 матча, забив 10 мячей.