Веха Открытой эры тенниса: 23-й титул Серены Уильямс и другие рекорды Большого шлема

Серена Уильямс
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Американка Серена Уильямс, обыграв свою сестру Винус в финале Открытого чемпионата Австралии (6:4, 6:4), установила рекорд по числу побед на турнирах Большого шлема (помимо Australian Open, к ним относятся US Open, Roland Garros и Wimbledon) в Открытой эре (период с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Теперь на счету Серены, которая в понедельник возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), 23 победы на турнирах Большого шлема.
ТАСС вспоминает достижения спортсменок на самых престижных теннисных турнирах планеты.
Рекорды турниров Большого шлема среди женщин
- Абсолютный рекорд по числу выигранных турниров Большого шлема принадлежит австралийке Маргарет Корт, выступавшей с 1960 по 1977 год (24 титула, 11 из которых были завоеваны в Открытую эру).
- Также Корт занимает первое место по общему числу трофеев среди теннисисток (одиночный и парный разряды, а также микст) - 64 выигранных турнира..
- Кроме того, Корт - единственная в истории тенниса победительница Большого шлема (четыре турнира за календарный год) в двух разрядах: одиночном (1970) и миксте (1963).
- Рекорд по количеству титулов в парном разряде принадлежит чешке Мартине Навратиловой (31).
- Лидирует по числу участий в финалах турниров Большого шлема американка Крис Эверт (34 раза, 1972–1989 годы).
- Единственная теннисистка, сумевшая завоевать Большой золотой шлем (победы на Открытых чемпионатах Австралии, Франции и США, Уимблдоне, а также Олимпийских играх за один год), - это немка Штеффи Граф.
- Американка Хелен Уиллз-Муди восемь раз за карьеру выиграла турниры Большого шлема, не проиграв ни одного сета. После победы в финале Australian Open 2017 Серена Уильямс вышла на второе место по этому показателю (шесть раз). Подобного результата достигла и Навратилова.
- Самый быстрый финал в истории турниров Большого шлема длился 32 минуты. В 1988 году Штеффи Граф обыграла представительницу СССР Наталью Звереву со счетом 6:0, 6:0.
- Самая молодая победительница турнира Большого шлема - Мартина Хингис (16 лет 3 месяца 26 дней, 1997 год). В решающем матче Открытого чемпионата Австралии швейцарка обыграла француженку Мари Пьерс.
- Самой возрастной победительницей турнира Большого шлема является Серена Уильямс. В день победы в финале Открытого чемпионата Австралии 2017 года ей было 35 лет 4 месяца и 2 дня.
- Также Серене Уильямс принадлежит рекорд по общему числу побед в основной сетке турниров Большого шлема среди женщин (316). Предыдущее достижение принадлежало Навратиловой (309). Американка превзошла его, выиграв первый матч на Australian Open-2017.
Статистика очных матчей сестер Уильямс
- Серена и Винус Уильямс играли друг против друга 28 раз.
- Сестры встречались в финалах турниров WTA 12 раз, причем девять из них - в решающих матчах турниров Большого шлема. Семь побед остались за Сереной, всего две - за Винус.
- Американки уже встречались в финале Открытого чемпионата Австралии 14 лет назад. В 2003 году победу одержала Серена..
- Общая статистика игр Серены и Винус Уильямс в финальных матчах - 9:3.
Андрей Михайлов
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