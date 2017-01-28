Веха Открытой эры тенниса: 23-й титул Серены Уильямс и другие рекорды Большого шлема

Американка Серена Уильямс, обыграв свою сестру Винус в финале Открытого чемпионата Австралии (6:4, 6:4), установила рекорд по числу побед на турнирах Большого шлема (помимо Australian Open, к ним относятся US Open, Roland Garros и Wimbledon) в Открытой эре (период с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Теперь на счету Серены, которая в понедельник возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), 23 победы на турнирах Большого шлема.

ТАСС вспоминает достижения спортсменок на самых престижных теннисных турнирах планеты.

Рекорды турниров Большого шлема среди женщин

Абсолютный рекорд по числу выигранных турниров Большого шлема принадлежит австралийке Маргарет Корт, выступавшей с 1960 по 1977 год (24 титула, 11 из которых были завоеваны в Открытую эру).

Также Корт занимает первое место по общему числу трофеев среди теннисисток (одиночный и парный разряды, а также микст) - 64 выигранных турнира..

Кроме того, Корт - единственная в истории тенниса победительница Большого шлема (четыре турнира за календарный год) в двух разрядах: одиночном (1970) и миксте (1963).

Рекорд по количеству титулов в парном разряде принадлежит чешке Мартине Навратиловой (31).

Лидирует по числу участий в финалах турниров Большого шлема американка Крис Эверт (34 раза, 1972–1989 годы).

Единственная теннисистка, сумевшая завоевать Большой золотой шлем (победы на Открытых чемпионатах Австралии, Франции и США, Уимблдоне, а также Олимпийских играх за один год), - это немка Штеффи Граф.

Американка Хелен Уиллз-Муди восемь раз за карьеру выиграла турниры Большого шлема, не проиграв ни одного сета. После победы в финале Australian Open 2017 Серена Уильямс вышла на второе место по этому показателю (шесть раз). Подобного результата достигла и Навратилова.

Самый быстрый финал в истории турниров Большого шлема длился 32 минуты. В 1988 году Штеффи Граф обыграла представительницу СССР Наталью Звереву со счетом 6:0, 6:0.

Самая молодая победительница турнира Большого шлема - Мартина Хингис (16 лет 3 месяца 26 дней, 1997 год). В решающем матче Открытого чемпионата Австралии швейцарка обыграла француженку Мари Пьерс.

Самой возрастной победительницей турнира Большого шлема является Серена Уильямс. В день победы в финале Открытого чемпионата Австралии 2017 года ей было 35 лет 4 месяца и 2 дня.

Также Серене Уильямс принадлежит рекорд по общему числу побед в основной сетке турниров Большого шлема среди женщин (316). Предыдущее достижение принадлежало Навратиловой (309). Американка превзошла его, выиграв первый матч на Australian Open-2017.

Статистика очных матчей сестер Уильямс

Серена и Винус Уильямс играли друг против друга 28 раз.

Сестры встречались в финалах турниров WTA 12 раз, причем девять из них - в решающих матчах турниров Большого шлема. Семь побед остались за Сереной, всего две - за Винус.

Американки уже встречались в финале Открытого чемпионата Австралии 14 лет назад. В 2003 году победу одержала Серена..

Общая статистика игр Серены и Винус Уильямс в финальных матчах - 9:3.

Андрей Михайлов