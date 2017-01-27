Саночница Иванова стала единственной из россиянок, пробившейся в финал спринта на ЧМ

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ИНСБРУК, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Татьяна Иванова по итогам квалификации стала единственной российской саночницей, кто получил право выступить в женском спринте на стартующем в пятницу мировом первенстве.
В спринтерских состязаниях примут участие 15 сильнейших спортсменов. Иванова показала в квалификации третий результат. Другие три российские саночницы, не попавшие в число 15 лучших, лишились права бороться за медали в спринте - Виктория Демченко заняла 18-е место, Екатерина Батурина - 21-е, Екатерина Катникова - 23-е. Медали в женском спринте будут разыграны позже в пятницу.
На ЧМ-2016, который проходил в немецком Кенигзее, в спринтерской гонке Иванова заняла седьмое место, Батурина - 13-е. Победу тогда одержала швейцарка Мартина Кохер, второй стала Натали Гайзенбергер из Германии, третий результата показала другая немецкая саночница Даяна Айтбергер.