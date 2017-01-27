Генменеджер ХК "Адмирал": клуб соблюдает график перечисления зарплат игрокам

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МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Адмирал" вовремя перечисляет зарплаты своим игрокам. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер владивостокского клуба Ильдар Мухометов.
В середине декабря прошлого года президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко после заседания совета директоров заявил, что 10 клубов лиги имеют проблемы с финансированием и задолженности по зарплате.
"Проблем нет. Мы идем в графике - в ближайшие дни выплатим до конца зарплату за декабрь, - сказал Мухометов. - Наши учредители и партнеры пристально за этим следят и стараются, чтобы проблем не было".
"Знаю, что сейчас не самое простое время, на последнем совещании руководителей клубов лиги на это обратили внимание ее президент и председатель совета директоров. Перед руководителями клубов поставлена задача не допускать долгов. Каждый выполняет ее по мере своих возможностей, у "Адмирала" в этом плане проблем нет", - подчеркнул он.