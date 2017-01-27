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Все три российских экипажа саней-двоек пробились в финал ЧМ в спринте

Спорт
27 января, 14:35 UTC+3 ИНСБРУК корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Медали в спринте будут разыграны позже в пятницу
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Александр Денисьев и Владислав Антонов

Александр Денисьев и Владислав Антонов

© EPA/YURI KOCHETKOV

ИНСБРУК /Австрия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Все три российских экипажа саней-двоек по итогам квалификации завоевали право бороться за медали чемпионата мира в спринте.

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В спринтерских состязаниях примут участие 15 сильнейших экипажей. Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли в квалификации восьмое место, Владислав Южаков и Юрий Прохоров - 11-е, Андрей Богданов и Андрей Медведев - 12-е. Медали в спринте будут разыграны позже в пятницу.

На ЧМ-2016, который проходил в немецком Кенигзее, в спринтерской гонке экипажей саней-двоек победу одержали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, серебро выиграли австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер, третьими стали итальянцы Кристиан Оберштольц и Патрик Грубер. Богданов/ Медведев заняли тогда восьмое место, Денисьев/Антонов - 10-е, Южаков/Владимир Прохоров - 13-е.

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