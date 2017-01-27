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Вопрос отстранения российских тяжелоатлетов обсудят после решения CAS

Спорт
27 января, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Вопрос отстранения национальных федераций также будет обсуждаться на апрельском конгрессе IWF в Таиланде
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Максим Агапитов (слева)

Максим Агапитов (слева)

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) рассмотрит вопрос целесообразности приостановления членства Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по искам национальных федераций Белоруссии и Казахстана. Об этом ТАСС сообщил президент ФТАР Максим Агапитов.

В четверг ФТАР отозвала иск, поданный в CAS на решение исполкома IWF отстранить в будущем российских тяжелоатлетов от участия в международных соревнованиях.

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"Сегодня состоится заседание по иску федераций Белоруссии и Казахстана. Вне зависимости от решения по этому делу, исполком международной федерации проведет заседание, на котором и будет обсуждаться вопрос отстранения стран, которые находятся в ситуации, аналогичной нашей", - сказал Агапитов.

"Решение CAS может вынести как через три дня, так и через три недели. Мы ждем решения, после которого наметим дальнейшие шаги", - добавил он.

Агапитов намерен принять участие в работе исполкома. Вопрос отстранения национальных федераций также будет обсуждаться на апрельском конгрессе IWF в Таиланде.

Согласно решению IWF от 29 июля, российские тяжелоатлеты были отстранены от участия в Олимпийских играх 2016 года по причине многочисленных нарушений антидопинговых правил. В августе IWF объявила, что после окончания Олимпиады в Бразилии ФТАР и Федерации тяжелой атлетики Белоруссии и Казахстана будут на год дисквалифицированы за многочисленные нарушения антидопинговых правил, так как они имели три и более положительных случаев по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Федерации этих стран опротестовали решение.

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