Российские футбольные клубы в 2016 году потратили на трансферы $114,1 млн

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские футбольные клубы в 2016 году потратили на приобретение игроков $114,1 млн. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

По сравнению с 2015 годом, клубы из России потратили на трансферы на 383% больше.